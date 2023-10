Inscrições para concurso da Prefeitura de Horizonte terminam nesta quinta, 26

O edital ainda frisa que os aprovados poderão receber vantagens além do salário anunciado, caso haja legislação estabelecida, em virtude do cargo.

Neste, são 20 vagas, mais 10 para cadastro de reserva, 1 para pessoa com deficiência (PcD) e 2 para pretos e quilombolas. No total, são 48 vagas mais a reserva.

As inscrições devem ser realizadas por meio do site www.icece.org.br

Exigências:

- Ser brasileiro nato

- Idade a partir dos 18 anos

- Estar em dia com as obrigações, sejam militares no caso do sexo masculino, como as eleitorais

- Apresentar na data da convocação comprovante de habilitação

- Serão aceitos como comprovantes de residência documentos em nome dos pais, de contas de água, luz, telefone, IPTU ou outro documento público

- Para se inscrever como Agente Comunitário de Saúde, o candidato deverá indicar a área para a qual pretende concorrer, devendo portanto comprovar esta residência

- Após inscrição, o comprovante estará disponível no site www.icece.org.br

- O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito pelo sistema bancário e a inscrição somente será confirmada após este ato ou após homologação da isenção

Etapas de seleção para o concurso da Prefeitura de Horizonte

A seleção será constituída de duas etapas: