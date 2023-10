Delta Energia vai construir fazendas solares no Ceará e mais 8 estados

Medida marca a entrada da Delta na geração de energia solar Crédito: Agência Brasil

O Grupo Delta Energia planeja a construção de fazendas solares no Ceará e mais 8 estados brasileiros na estratégia de ampliar o número de clientes no mercado livre de energia. A meta é iniciar a operação dos equipamentos até junho de 2024 e atender 60 mil unidades consumidoras. "No Nordeste, as fazendas solares que vamos construir terão capacidade de cerca de 30 megawatts-pico (MWp) de potência para atender, nessa primeira fase, em torno de 20.000 consumidores na Região. A atuação em geração distribuída (GD) será feita pela LUZ, nossa fornecedora digital de energia", contou Geraldo Mota, diretor da Delta Solar. Ao O POVO, ele diz, sem citar números, que o investimento da empresa "em geração de energia solar está em sintonia com a expansão do setor elétrico nacional". Ao todo, serão 110MWp planejados em estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Distrito Federal, além do Nordeste.