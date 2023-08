PL para viabilizar painéis solares em áreas rurais do CE é enviado à Assembleia

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, assinou, durante bate-papo virtual com a população cearense, o Projeto de Lei para viabilizar o Programa Renda do Sol, prevê a implantação de sistemas fotovoltaicos de geração distribuída para famílias de pequenos produtores rurais e de baixa renda em todo o Estado.

A iniciativa está alinhada à cadeia de valor do hidrogênio verde, tem o objetivo de promover a distribuição de renda para famílias do meio rural. Com a assinatura, a mensagem segue agora para a apreciação e votação da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Segundo Elmano, o Renda do Sol tem como propósito reduzir a pobreza entre os mais vulneráveis e residentes na zona rural do estado, por meio da geração de energia com usinas fotovoltaicas. O projeto foi uma das promessas de campanha do atual gestor do Estado.

"O Ceará tem o sol como uma grande riqueza. As famílias cearenses que são pobres, que moram no sertão, poderão produzir energia a partir do sol e poderão vender. Queremos formar 100 mil jovens em nossas escolas para trabalharem com energias renováveis", disse.

O governador citou ainda que o desejo de que o estado do Ceará e as prefeituras comprem a energia e isso faça a economia girar. "Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Para isso, queremos capacitar essas famílias e viabilizar o financiamento para que tenham suas usinas de energia solar", completou.