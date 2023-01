281 prédios do Governo do Ceará terão energia do mercado livre

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

A Secretaria de Infraestrutura do Ceará realizou pregão para fornecimento de energia para prédios públicos. O valor arrematado foi de R$ 122,9 milhões, o que deve gerar economia de 37,7% em faturas de energia elétrica

O Governo do Ceará vai contratar até o fim de janeiro 575,9 MWh de energia elétrica no mercado livre. Pregão eletrônico foi realizado no último dia 30/12/2022. O valor arrematado foi de R$ 122,9 milhões em um prazo de cinco anos, o que deve gerar economia de 37,7% em faturas de energia elétrica.



Neste processo, 281 prédios públicos serão beneficiados com energia do mercado livre. Ao todo, 1.365 prédios públicos foram analisados, mas os escolhidos atendem a critérios técnicos e financeiros para participar do certame.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), após a assinatura do contrato, o efeito nas contas do Estado deve ser verificado no segundo semestre de 2023, "à medida que adaptações sejam feitas nos prédios e contratos atuais sejam substituídos."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Levando em consideração o valor e o prazo do pregão, feito através do Ambiente de Contratação Livre (ACL), deve haver uma economia de R$ 31 milhões por ano, em média, em comparação ao atual custo dos serviços de energia elétrica dos órgãos públicos e vinculados.

O mercado livre de energia (Foto: O mercado livre de energia)



"O projeto prevê a possibilidade de compra, pelo Governo do Ceará, de energia elétrica no mercado livre, nas modalidades atacadista e varejista. A inclusão da modalidade atacadista no novo edital ampliou a concorrência para a administração pública", diz o comunicado da Seinfra.

Mais notícias de Economia

Tags