Ceará e Amazônia serão os pulmões do mundo, diz CEO da Qair Brasil

Jorge Borrel compareceu ao primeiro dia do Fiec Summit, no Centro de Eventos do Ceará

As iniciativas para estimular as energias renováveis, em especial, o hidrogênio verde credenciam o Estado para esta classificação, segundo o executivo.

O Ceará será encarado como um dos pulmões do mundo juntamente com a Amazônia devido aos trabalhos que desenvolve na chamada economia verde, diz Jorge Borrel , CEO da Qair Brasil .

"Hoje, todos falam que a Amazônia é o pulmão do mundo. Daqui alguns anos dirão que a Amazônia e o Ceará são os pulmões do mundo", afirmou durante fala no Fiec Summit 2023.

Ambiente atrativo

O evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) reuniu lideranças do setor de energia e executivos de grandes empresas para debater os temas mais latentes.

"A parte fundamental é que vento e sol tem em muitos lugares. Normalmente, as pessoas até pensam que no Ceará tem vento e sol e, então, é bom. Não, só isso não é suficiente. Isso é uma parte pequena. O mais importante são os gestores que estão lá, tanto públicos quanto privados", comentou o CEO ao O POVO após participar de um dos painéis.

Jorge Borrel compara o Ceará aos vizinhos nordestinos e diz que enxerga o Estado como o centro das atividades relacionadas ao hidrogênio verde e credita isso à articulação entre Fiec, governo do Estado e academia.

Regulação e mercado

Hoje, ele considera que o mercado está em construção, com demanda crescente e preços em formação. Para o CEO da Qair Brasil, ainda faltam preços competitivos e incentivos para viabilizar os investimentos.