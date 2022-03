Qair Brasil energiza subestação no Rio Grande do Norte

Com investimentos robustos no Ceará em energias renováveis e hidrogênio verde, a Qair Brasil informou da energização da subestação no complexo eólico Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte.

O procedimento marca o envio e a conexão dos parques ao Sistema Interligado Nacional (SIN), para onde toda a energia gerada deve ser escoada.

Agora em atividade, o complexo conta com 38 aerogeradores modelo V150, com 125 metros de altura, da fabricante dinamarquesa Vestas.

A capacidade total instalada do parque é de 159,6 MW, dos 38 aerogeradores, 14 já se encontram em plena operação, os demais seguem em testes finais.

Toda a obra do empreendimento já foi concluída, de acordo com a Qair e, atualmente, a empresa comercializa a energia gerada.

