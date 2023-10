Ceará assina pré-contrato de US$ 2 bi para o hub de hidrogênio verde com a Cactus

O Complexo do Pecém (CIPP S/A) e a Cactus Energia Verde, empresa brasileira desenvolvedora de energias renováveis , assinaram, nesta quarta-feira, 25, um pré-contrato para produção de hidrogênio e amônia verde no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O investimento é na ordem de US$ 2 bilhões.

O documento foi assinado no primeiro dia do Fiec Summit 2023, que será realizado até amanhã, 26, no Centro de Eventos do Ceará.

Com previsão de começar suas operações em 2027, o projeto prevê a instalação de uma unidade fabril que abrigará 1,12 GW de eletrólise de H2V após sua conclusão, com capacidade de produzir 190 quilotons de hidrogênio renovável e mais de 1 milhão de toneladas de amônia renovável por ano.

Além disso, será instalado no Setor 2 da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará e integra a Fase I da Cactus.

“A Cactus tem uma planta robusta e vem para somar nossos esforços de partirmos na vanguarda do hidrogênio verde no Brasil e transformar a economia não só do Ceará, mas também do País”, destaca o presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueirêdo.

“É muito gratificante dar mais esse passo no âmbito das energias renováveis e da transição energética, pois sabemos que o hidrogênio verde pode mudar a realidade social e econômica do nosso Estado”, complementa Eduardo Neves, presidente da ZPE Ceará.