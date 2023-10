Em evento, ministro Costa Filho anuncia investimentos e medida de desburocratização para portos

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou na terça-feira, 24, da abertura do 10º Encontro da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), em Brasília. Na ocasião, o ministro falou sobre a carteira de investimento do MPor e a necessidade de desburocratização do setor para dar agilidade a novos investimentos.

Na ocasião, anunciou investimento de R$ 400 milhões no Porto de Santos. Esse montante foi acordado em reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e deve ser alocado na infraestrutura viária no porto.

O ministro ressaltou que o MPor tem uma cartela da ordem de R$ 70 bilhões, dos quais R$ 50 bilhões serão direcionados à agenda portuária. "Esperamos que, até 2027, tenhamos R$ 25 bilhões de investimentos com contratos assinados. Também estamos trabalhando para que 40 a 45 novos projetos de TUPs (terminais de uso privado), de concessões, de prorrogações, possam gerar mais de R$ 60 bilhões em investimentos na economia brasileira.