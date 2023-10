Rede de fastfood lança programa de pontos; veja trocas

Por causa da estreia, logo na primeira compra após o cadastro no Meu Méqui a empresa vai dar 6 mil pontos; saiba como participar

Crédito: Reprodução de vídeo do Mc Donald's/Divulgação

O McDonald's lançou o Meu Méqui, programa de fidelidade que vai permitir que consumidores acumulem pontos e troquem por seus produtos nos restaurantes da rede. Para participar, os usuários precisam ter o aplicativo. Veja mais abaixo como participar.

De acordo com Sérgio Eleutério, diretor de Marketing do McDonald’s no Brasil, o País é o primeiro da América Latina a receber o programa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, para incentivar os usuários a utilizarem o programa de recompensas, logo na primeira compra após o cadastro no Meu Méqui a empresa vai dar 6 mil pontos, além dos que foram conquistados na compra, para acumular ou trocar.