Tráfego de passageiros aéreos deve dobrar na América Latina nos próximos 20 anos, prevê Airbus

O tráfego de passageiros aéreos na América Latina deve dobrar nas próximas duas décadas, passando de 0,44 viagens anuais per capita em 2019 para 0,87 em 2042. Seguindo a mesma tendência, o Brasil pode chegar a cerca de uma viagem por ano por habitante no período, de acordo com a Airbus.

"Estamos muito otimistas com o crescimento do mercado brasileiro, que será um dos responsáveis por impulsionar o setor na região", afirma o CEO da Airbus para a América Latina, Arturo Barreira.

Segundo a Airbus, as viagens na região serão impulsionadas pelo crescimento da classe média de 400 milhões para 490 milhões de pessoas em 2042, representando 67% da população da América Latina e do Caribe.