Bolsa Família: beneficiários de NIS final 5 recebem a parcela hoje

Pagamentos de outubro seguem de forma escalonada até o dia 18 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A parcela de setembro do Bolsa Família será paga nesta terça-feira, 24, aos beneficiários do programa com o NIS final 5. Os pagamentos do mês começaram no dia 18 e estão sendo feitos de forma escalonada nos dias úteis até o dia 31. Confira o calendário completo mais abaixo. No Ceará, a injeção do programa em outubro será de R$ 1,01 bilhão, além do programa de transferência de renda completar 20 anos neste mês. Valor médio repassado é de R$ 680,83. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Outro ponto é que serão beneficiadas 1,49 milhão de famílias. No que se refere aos valores pagos e à média dos benefícios, tem-se em outubro o segundo maior valor desde a recomposição do Bolsa Família.

Veja o calendário do Bolsa Família em setembro de 2023 NIS com final 1 - 18/10

18/10 NIS com final 2 - 19/10

19/10 NIS com final 3 - 20/10

20/10 NIS com final 4 - 23/10

23/10 NIS com final 5 - 24/10

24/10 NIS com final 6 - 25/10

25/10 NIS com final 7 - 26/10

26/10 NIS com final 8 - 27/10

27/10 NIS com final 9 - 30/10

30/10 NIS com final 0 - 31/10 Como saber se eu fui aprovado no Bolsa Família? O pagamento do Bolsa Família ocorre por meio da Caixa Econômica Federal, mas segue a lista gerenciada pelo Ministério da Cidadania. A pasta irá realizar mensalmente revisões no banco de dados de beneficiários para inclusão de novas famílias na lista de pagamento e para identificar possíveis irregularidades. Alterações para cadastro dos beneficiários Algumas alterações foram realizadas pelo Governo Federal no programa Bolsa Família. Entre as mudanças, está o cancelamento do benefício caso a renda mensal per capita ultrapasse determinado valor. Anteriormente, a renda do beneficiário poderia ser superior à linha de pobreza em até duas vezes e meia por 12 ou 24 meses, a depender da situação. Com as novas regras, foi estipulado o prazo único de 24 meses e a renda per capita mensal não deve ser maior que meio salário mínimo.

Outras mudanças também foram implantadas. Veja abaixo as principais diferenças. Só será elegível quem tiver uma renda familiar per capita mensal igual ou inferior à linha de pobreza;

O adicional Primeira Infância será encerrado no mês em que o beneficiário completar 7 anos;