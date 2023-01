Projeto Costurando o Futuro deve chegar a 35 ateliês com licitação

Uma licitação vai contratar empresa especializada na estruturação de empreendimentos econômicos solidários de costura na Capital, conforme anunciou a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

A empresa contratada vai estruturar o Projeto Costurando o Futuro, que fornece máquinas de costura em um espaço compartilhado e visa ajudar pequenos empreendedores em situação de vulnerabilidade social a produzir peças. O projeto está inserido em oito bairros da Capital: Bom Jardim, Vila União, Ancuri, Jangurussu, Vila Velha, Cristo Redentor, José Walter e Conjunto Ceará.

O processo de contratação ainda está passando por todos os trâmites de tem previsão de publicação no Diário Oficial do Estado no dia 7 de fevereiro. O processo de escolha vai ser definida por preço — que hoje está estimado em R$ 1.365.809,40 — e critérios técnicos

O secretário de desenvolvimento econômico, Rodrigo Nogueira, explicou mais sobre o projeto que vai ser beneficiado.

"Com espaço de oito ateliês compartilhados e gratuitos, o projeto Costurando o Futuro oferece estrutura adequada para profissionais da área que não têm máquina de costura. A ideia é ampliar para 35 ateliês e ofertar capacitações direcionadas para economia criativa e sustentabilidade", disse.

Nadyegida Barbosa, coordenadora do Projeto Costurando o Futuro, destacou que com essa contratação, além de ofertar o espaço gratuito, ele vai passar a instrumentalizar a força produtiva para que elas formem uma cooperativa para pleitear editais, participar de licitações, trabalhar para grandes indústrias e evoluir como empresa.

"A ideia da gente fazer essa contratação é de montar cooperativas de costura, estruturar corretamente, dar a essas pessoas estrutura, formação, consultoria e sustentabilidade para esses negócios. É importante dizer que o projeto Costurando o Futuro será utilizado como referência e dará suporte a essas pessoas", completou.

Até o final do ano, são estimadas a criação de outros cinco ateliês na capital cearense.

