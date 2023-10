O POVO vence o Prêmio Unimed Ceará de Jornalismo nas categorias Impresso e Fotojornalismo

Os trabalhos de Carol Kossling e Adriano Queiroz e da fotógrafa Fernanda Barros abordaram o tema "As boas práticas da telessaúde na ampliação do acesso à saúde"

O tema da edição 2023 foi: “As boas práticas da telessaúde na ampliação do acesso à saúde”. O resultado do Prêmio, conforme os organizadores, foi divulgado justamente na data em que se celebra o Dia do Médico .

O POVO venceu as categorias Jornal Impresso e Fotojornalismo da edição do Prêmio Unimed Ceará de Jornalismo.

Para a jornalista do O POVO , Carol Kossling, “ver um trabalho sendo reconhecido, ainda mais sendo feito com um colega, é muito bom. Mostra que o jornalismo está pulsante e matérias de fôlego ainda despertam o interesse dos leitores. Especificamente nesse, tivemos o cuidado de mostrar que a telessaúde vem beneficiando não apenas os pacientes, mas os próprios profissionais de saúde. Além de dar um panorama sobre a questão legal desse tipo de consulta”.

ADRIANO Queiroz, repórter de Economia Crédito: AURÉLIO ALVES

O também jornalista do O POVO, Adriano Queiroz, lembra que “na esteira da pandemia de Covid-19, a telessaúde ganhou força e esse conceito hoje está presente no cotidiano. Abordar essa temática, com diferentes perspectivas e pontos de vista, trazendo os dados mais recentes sobre o uso da tecnologia em prol da saúde, foi uma forma que eu e minha colega encontramos para desmistificar esse assunto e esclarecer as principais dúvidas do público”.

Por sua vez, a fotógrafa do O POVO, Fernanda Barros explica que “a foto foi realizada para a reportagem especial sobre a telessaúde. A ideia era traduzir em uma imagem essa nova era da saúde, e sua relação com a conectividade e a globalização”.