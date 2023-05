O POVO vence prêmio ABF José Lamônica de Jornalismo 2023

A reportagem "Franquias descobrem potencial do Interior e alcançam 56% dos municípios do País", assinada pelo repórter de Economia, Adriano Queiroz, venceu na categoria José Lamônica, voltada ao jornalismo.

O POVO conquistou nesta sexta-feira, 5, o prêmio ABF Destaque Franchising 2023. Assinada pelo repórter de economia, Adriano Queiroz, a reportagem “Franquias descobrem potencial do Interior e alcançam 56% dos municípios do País” venceu na categoria José Lamônica, voltada ao jornalismo.

Promovido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o prêmio ABF José Lamônica busca reconhecer os profissionais da imprensa que contribuíram para o debate e o desenvolvimento do setor de franquias.

A cerimônia de premiação ocorreu em São Paulo. Na ocasião, o O POVO foi representado pelo diretor de Mercado Nacional no Grupo de Comunicação O Povo, Carlos Namur.

O diretor de Mercado Nacional no Grupo de Comunicação O Povo, Carlos Namur, representou O POVO na entrega do prêmio ABF Destaque Franchising 2023. Crédito: Divulgação

Publicada no dia 12 de julho de 2022, a reportagem mostra como as franquias têm apostado forte na interiorização para ganhar escala e consolidar esse modelo de negócio no Brasil.

O trabalho conta ainda com edição de Beatriz Cavalcante e design de Cristiane Frota. “Esse é o meu primeiro prêmio jornalístico, mas ele só foi possível graças ao suporte de toda equipe de Economia do O POVO, em especial ao da Beatriz Cavalcante, que fez a pauta e a edição da reportagem”, afirma Adriano.

Ele explica que o trabalho surgiu a partir de um evento do setor de franquias. “Inicialmente, a ideia era falar sobre o como as franqueadoras se preparavam para internacionalizar suas marcas, mas, como costumo ouvir e dizer, os fatos sempre prevalecem. Assim, ao perceber que a discussão mais forte no segmento era sobre a interiorização (ou seja, fazer com que as marcas cheguem cada vez mais às pequenas e médias cidades), vi que esse era o fenômeno novo e que se comunicava mais diretamente com o nosso público leitor”.

Além da categoria jornalismo, o prêmio ABF Destaque Franchising 2023 tem ainda as categorias franqueado, sustentabilidade e educação.

