Transportes, energia e combustíveis puxam inflação em Fortaleza

Mesmo com a alta, a inflação de setembro em Fortaleza foi a segunda menor registrada no ano, ficando atrás apenas de junho

Dos nove grupos pesquisados, cinco registraram alta na Capital. As informações foram divulgadas nesta quarta, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) .

Além disso, o setor de habitação também teve alta, sendo o item de energia elétrica residencial com a maior taxa, de 1,4%. O número deste mês ficou um pouco abaixo do nacional, de 0,26%.

A Grande Fortaleza registrou inflação de 0,13% na passagem de agosto para setembro, puxada pela alta de 0,85% do grupo de transportes. Neste, os itens que mais pesaram foi o de combustíveis e transporte público.

As deflações ocorreram em alimentação e bebidas (-0,71%), artigos de residência (-0,58%), e comunicação (-0,11%).

A inflação do mês de setembro foi de 0,26%, ficando 0,03 ponto percentual acima da taxa de 0,23% registrada em agosto. O resultado foi impulsionado pela alta de 2,80% da gasolina.

No acumulado de 2023, o número ficou em 3,76%, um pouco acima da nacional, que registrou 3,50%. Já o balanço dos últimos 12 meses identificou alta de 5,32% na Capital e 5,19% a nível federal.

No entanto, o setor de alimentos e bebidas, que representa o maior peso, registrou uma deflação de 0,68%, puxada pela queda nos tubérculos, raízes e legumes (-7,19%), hortaliças e verduras (-3,92%), aves e ovos (-2,07%) e leites e derivados (-1,22%).

Entre os índices regionais, a única queda foi registrada em Goiânia (-0,11%), influenciada pela deflação da energia elétrica residencial (-2,97%). Já a maior variação ficou em São Luís (0,50%), pressionada pelas altas dos preços da energia elétrica residencial (10,74%) e do arroz (4,09%).

No ano, a inflação acumulada é de 3,50% e, nos últimos 12 meses, de 5,19%, acima dos 4,61% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2022, a variação havia sido de -0,29%.

INPC também fica em alta

Já quando se leva em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em Fortaleza, que mede a variação da cesta de compras para famílias com renda até cinco salários mínimos, teve inflação de 0,08% em setembro deste ano.

A taxa é abaixo da observada no mês anterior, de 0,59%. Além disso, O INPC acumula taxas de inflação de 3,74% no ano e de 5,43% em 12 meses.



No âmbito nacional, teve alta de 0,11% em setembro, abaixo da variação registrada no mês anterior (0,20%). No ano, o INPC acumula alta de 2,91% e, nos últimos 12 meses, de 4,51%.