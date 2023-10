Onda de calor fez consumo de energia subir 6,5% no Ceará em setembro

Consumo de energia elétrica aumentou em setembro por conta da onda de calor no Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O período de onda de calor aumentou o consumo de energia elétrica em 6,5% no Ceará, em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 1.729 megawatts (MW) médios foram consumidos. Desse total de consumo médio, a maior parte (1.506 MWm) foi fornecida ao mercado regulado, que inclui os pequenos negócios e residências. Isso representa alta de 4,9% neste recorte no comparativo anual. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Participação do mercado livre de energia no Ceará O mercado livre de energia responde pelo restante da energia distribuída. Segundo o CCEE, houve um aumento de 13,5% na demanda quando comparado a setembro do ano passado.

Como o mercado livre de energia é direcionado aos negócios, o CCEE destaca que os setores que demandaram mais energia no mercado livre foram o de Metalurgia e Produtos de Metais (83% do total distribuído), Madeira, Papel e Celulose (34%), Comércio (26%), Serviços (15%) e Químicos (12%). LEIA TAMBÉM: Mercado livre: uma alternativa para baratear as contas de energia elétrica "Em todos esses ramos, quando a demanda de energia elétrica é maior, é um sinal de que estão produzindo mais, ou seja, o consumo de energia no mercado livre está mais atrelado ao desempenho econômico dos setores", diz o CCEE. Ainda segundo a Câmara, entretanto, especificamente nos ramos de comércio e serviços, também é possível relacionar o aumento de demanda ao impacto do calor. "Por um lado temos o reflexo de um ímpeto inflacionário menor e a alta movimentação em prédios comerciais e, consequentemente, do outro lado, temos um reflexo da onda de calor, que exige maior consumo de eletricidade em supermercados e centros de comércio/serviços, que procuram manter o conforto térmico para os consumidores". Linhas de transmissão de energia, energia elétrica Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil O nível de demanda por energia elétrica em setembro, no Ceará, foi maior do que a média nacional. O Brasil consumiu 68.306 megawatts médios em setembro. Foi um avanço de 6,2% na comparação com o mesmo período do ano passado e também considerada a maior alta em 2023.