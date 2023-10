Brasil sobe para 9ª maior economia do mundo, segundo FMI

As previsões do FMI estão mais em linha com as estimativas do governo brasileiro Crédito: Diogo Zacarias/MF

O Brasil deve voltar ao ranking das dez maiores economias do mundo em 2023, segundo as mais recentes projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI). Em 2020, o País havia saído do top 10 e, no ano passado, ficou na 11ª posição. A melhoria no ranking foi adiantada pelo jornal Valor Econômico. Nas suas redes sociais, o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), ressaltou o feito do Brasil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O FMI antecipou, hoje, a sua previsão de subida do Brasil para a 9ª posição no ranking das maiores economia do mundo. É a primeira vez, desde 2019, que voltamos a figurar entre os “10 grandes”. E tem mais: as projeções apontam que até 2028 deveremos subir mais um degrau", escreveu.

No último Relatório de Inflação, o Banco Central projeta alta de 2,9% no PIB em 2023 e de 1,8% em 2024. Pesquisa semanal do Banco Central com instituições financeiras, o boletim Focus projeta crescimento de 2,92% no PIB neste ano. Para 2024, os analistas de mercado estimam expansão de 1,5%. América Latina

De acordo com o FMI, o Brasil e o Chile estão entre as economias latino-americanas que mais têm flexibilizado a política monetária, após o aperto de juros ocorrido nos últimos dois anos. Para a América Latina e o Caribe, o Fundo Monetário elevou a previsão de crescimento de 1,9% para 2,3%, apoiado principalmente pela recuperação do preço das commodities (bens primários com cotação internacional), após a queda em relação ao ano passado.