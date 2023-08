Fortaleza é 1º lugar do Brasil em ranking contábil e fiscal

TITULAR da Sefin, Flávia Teixeira Crédito: Divulgação

Fortaleza ficou em 1º lugar entre as capitais brasileiras e entre os municípios brasileiros no ranking da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) sobre a qualidade da informação contábil e fiscal. Por conta disso, a cidade recebeu o troféu e o selo "Qualidade da Informação Contábil e Fiscal - 2023". De acordo com o Ranking, disponível na página do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), a cidade obteve a pontuação máxima (100%). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em segundo e terceiro lugares aparecem os municípios de Vitória (99,87%) e Belo Horizonte (98,13%), respectivamente. O resultado foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), nesta quarta-feira, 16.

Leia mais Fortaleza é a melhor do Nordeste para investir e 4ª do País, diz estudo Sobre o assunto Fortaleza é a melhor do Nordeste para investir e 4ª do País, diz estudo A iniciativa da STN tem como objetivo fomentar a precisão, integridade, qualidade e a consistência das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizam em meio eletrônico de amplo acesso público. Ainda do Ceará, o município de Piquet Carneiro é o único que também recebeu o selo "Qualidade da Informação Contábil e Fiscal - 2023", na posição 296, com 95,16%, de um total de 317 municípios que possuem percentual entre 100% e 95%. Em entrevista a Rádio O POVO CBN, Flávia Teixeira, secretária de Finanças de Fortaleza, afirma que o reconhecimento qualifica a Capital na Capacidade de Pagamento (Capag), tendo recebido a maior nota do Brasil. "Somos a primeira Capital, e também a maior nota, mesmo comparando com todos os estados do país e com todos os demais municípios. Hoje, temos em Fortaleza, a melhor contabilidade pública do Brasil."

Resultados melhoram capacidade de obtenção de créditos Ela explica que esse índice melhora ainda mais a Capag do município, que já era positiva. Na prática, esse reconhecimento contribui para que o Município capte recursos, inclusive, menos onerosos. Ou seja, Fortaleza vai poder captar recurso de operação de crédito a custos mais baixos e, consequentemente, aplicá-los como investimentos para a cidade. Além disso, muitos são os parâmetros que compõem a nota, em que a Capital tirou o maior percentual. "Isso atesta que os números que estão demonstrados no Portal da Transparência do município são números fidedignos, que o cidadão pode ter credibilidade, já que foram qualificados pela Secretaria do Tesouro Nacional." A construção deste desempenho, segundo Flávia, iniciou em 2013, quando a prefeitura desenvolveu um novo sistema próprio de contabilidade e gestão financeira, se adequando as normas brasileiras de contabilidade.

"Ficamos na vanguarda de todo esse processo e a cada inovação proposta pela STN, Fortaleza estava sempre participando como piloto e sempre avançando nessas melhorias. Fomos crescendo, amadurecendo, até atingirmos esse resultado que temos hoje." A secretária também destaca que esse bom resultado é útil, principalmente para a busca por empréstimos internacionais, já que estes só podem ser feitos com a garantia do Tesouro Nacional. "A operação de crédito ajuda a dar agilidade nesse processo de investimento. Nos últimos 10 anos Fortaleza mudou muito, no cenário de mobilidade urbana, de infraestrutura urbana e isso é fruto dessas operações (que só são possíveis por conta do município ter boa nota no Capag)."