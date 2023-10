Guerra Israel-Hamas é mais uma 'nuvem' na economia mundial, diz FMI

As consequências do ataque sem precedentes do Hamas a Israel acrescentam "uma nova nuvem a um horizonte não muito ensolarado para a economia mundial", afirmou a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (12), em Marrakech, no Marrocos.

Georgieva afirmou que, "em primeiro lugar, são os inocentes" que pagam o preço do ataque do Hamas e dos bombardeios retaliatórios de Israel.

De um ponto de vista econômico, é difícil avaliar o impacto, disse a diretora-geral, acrescentando que o FMI "acompanha muito de perto a situação" e suas eventuais consequências.