'Inflação é encorajadora em alguns casos, mas ainda não chegamos lá', diz Gourinchas, do FMI

"Em alguns casos a inflação é encorajadora, mas ainda não chegamos lá. Não se espera que a maioria dos países atinja a meta", disse Gourinchas, em coletiva de imprensa, durante as reuniões anuais do Fundo, que acontecem em Marrakesh, no Marrocos.

A inflação global caiu para 5,3% no segundo trimestre deste ano ante os 11,6% presenciados no mesmo período do ano passado, conforme o Relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês) do FMI, divulgado hoje. Já o núcleo foi a 4,9% no trimestre encerrado em junho deste ano, ante um pico de 8,5% registrado em 2022.