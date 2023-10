Preço médio da gasolina cai pela sexta semana consecutiva no Ceará

Valor do litro do combustível passa de R$ 6,32 no fim de agosto para R$ 5,77 na primeira semana de outubro, uma queda de 8,7% em cerca de 40 dias

O valor do combustível também foi o que apresentou a maior queda na última semana, de 1,1%, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Há sete dias o preço médio do litro de gasolina do Estado era de R$ 5,84, o que significa dizer que o consumidor cearense teve um alívio médio de R$ 0,07 por litro abastecido nesse período.

O preço médio do litro da gasolina comum no Ceará caiu pela sexta semana consecutiva, passando de R$ 6,32 na semana que terminou no dia 26 de agosto para R$ 5,77 neste sábado, 7 de outubro. A queda em termos percentuais foi de 8,7% e representou uma redução média de R$ 0,55 em um espaço de 42 dias.

O preço médio do litro do produto passou de R$ 4,61 para R$ 4,57. Assim como no caso do diesel, os valores mínimos encontrados no Estado foram em Fortaleza (R$ 4,09) e Icó (R$ 5,39). Na comparação com a última semana de agosto, assim como no caso da gasolina comum, a redução também foi expressiva, de 4,5%, ou cerca de R$ 0,22 em seis semanas.

Por outro lado, o preço do diesel segue subindo no Ceará, verificando a maior alta semanal entre os sete combustíveis pesquisados pela ANP, passando de R$ 6,41 para R$ 6,56, o que representa uma elevação de 2,3% no valor médio do litro do combustível, que tem parte importante de seu suprimento vindo de importação. Os preços mínimos e máximos encontrados foram verificados, respectivamente, em Fortaleza (R$ 5,75) e Icó (6,99).

No caso da gasolina aditivada, também houve queda no preço médio por litro, embora menor, de 0,4%. Na semana passada, esse valor era de R$ 6,01 e agora é de R$ 5,98.

A gasolina mais barata pode ser encontrada em Fortaleza, onde o litro pode ser encontrado a R$ 5,45, enquanto a mais cara foi verificada em Itapipoca, onde o litro do produto custa R$ 6,64. As quedas sucessivas também tiraram o Ceará da lista dos Estados com a gasolina mais cara. Agora, 14 unidades da federação têm combustível com preço médio do litro maior que o registrado nos postos cearenses. Já a Paraíba registra a mesma média de valor.



Porém, como a queda do etanol foi inferior ao da gasolina, no Ceará segue sendo mais competitivo para quem possui carros flex abastecer com o combustível derivado do petróleo. Isso porque o preço do litro do biocombustível no Estado representa atualmente 79% do valor do litro da gasolina.

Especialistas afirmam que para ser competitivo, o valor do etanol deve representar no máximo 70% do preço da gasolina, o que é verificado em oito estados (Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo).

Gás de cozinha e GNV

Por fim, a ANP também pesquisou o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o chamado gás de cozinha, e do Gás Natural Veicular (GNV).