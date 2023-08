Minha Casa, Minha Vida receberá maioria dos investimentos do PAC no Ceará

Com investimentos previstos para o Ceará, o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) irá investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil

Com investimentos da ordem de R$ 73,2 bilhões confirmados para o Ceará, o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) irá investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil.

No Estado, o principal eixo de atuação será em "Cidades sustentáveis e resilientes", onde se incluem obras de habitação pelo Minha Casa, Minha Vida e financiamento de imóveis. Serão investidos no Ceará R$ 15,1 bilhões em obras.

Ainda neste eixo de atuação, o Novo PAC investirá também na modernização da mobilidade urbana de forma sustentável, em urbanização de favelas, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e contenção de encostas e combate a enchentes.

De acordo com o Governo, no conjunto de obras do programa previstas para o Ceará, estão previstas as conclusões de projetos como a duplicação da BR-116 - Pacajus - Boqueirão do Cesário - Tabuleiro do Norte, a Transnordestina, a duplicação do Eixão das Águas do Ceará, o Cinturão das Águas do Ceará - Trecho I, o Ramal do Salgado.



