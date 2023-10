Desenrola: plataforma para renegociação de dívidas está instável; veja

O site do governo ficou fora do ar por vários minutos, mas já voltou a funcionar

Com a nova fase do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do Governo Federal, prevista para começar nesta segunda, 9, o site do governo, o "gov.br" está instável e ficou fora do ar por alguns minutos. No entanto, já está funcionando e o aplicativo "Meu gov.br" também.

Nesta terceira fase, o programa vai dar prioridade às renegociações de dívidas bancárias e não bancárias (água, luz, telefone, carnê de loja, etc) de quem tem renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou está inscrito no CadÚnico.

Em um primeiro momento, apenas débitos de até R$ 5 mil poderão ser negociados. Para esta parcela, tem-se uma expectativa de que 32 milhões sejam beneficiadas, já que representam 98% dos contratos na plataforma e somam R$ 78,9 bilhões.