Desenrola: saiba como fazer o cadastro para participar do leilão

Próximo de iniciar a fase de negociação na próxima segunda-feira, 9, o brasileiro interessado em "limpar seu nome" pelo Desenrola vai precisar de cadastro no Gov.br. Veja mais abaixo como se cadastrar para ter acesso ao programa. Ter cadastro no Gov.br nos níveis Prata e Ouro é o que habilita para acessar o sistema de renegociação do Desenrola. A inscrição nessa plataforma já está disponível e pode ser feita pelo smartphone. O processo, no entanto, depende da aprovação do Desenrola no Senado. O projeto, fruto de uma Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem validade até a próxima terça-feira, 3. E, caso não seja votada, perde valor e o programa é suspenso.

Além dos descontos, as condições do Desenrola são diferenciadas e incluem o parcelamento em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês, com parcelas que podem ser de pelo menos R$ 50. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, observou ao fim das rodadas de leilões que o programa de renegociação de dívidas Desenrola cobra uma solução ao problema das dívidas com o rotativo do cartão de crédito, que representa um dos maiores motivos da entrada de brasileiros em cadastros de crédito negativos. Durante a apresentação dos resultados do leilão para credores realizado nesta semana, Haddad chamou a atenção para a emenda do projeto de lei do programa, a ser votado pelo plenário do Senado na segunda-feira, que dá 90 dias para o Conselho Monetário Nacional (CMN) resolver a questão do rotativo. (Com Agência Estado)



Leilão do Desenrola renegocia dívidas com média de 83% de desconto O leilão do programa Desenrola Brasil realizado entre a segunda-feira e a quarta-feira atingiu desconto médio de 83%, ou o equivalente a um abatimento de R$ 126 bilhões, na renegociação de dívidas com valor bruto de R$ 151 bilhões, excluindo desta cifra dívidas que não tiveram lances. Assim, as dívidas foram reduzidas a R$ 25 bilhões, sendo que metade deste valor - envolvendo dívidas menores de R$ 5 mil - é garantido pelo Tesouro. "Não esperávamos esse resultado", disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad na apresentação dos resultados.