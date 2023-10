Desenrola começa nesta segunda e o Dei Valor ensina como participar

O Dei Valor explica como obter desconto na renegociação de dívidas do Desenrola Crédito: AURÉLIO ALVES

A partir desta segunda-feira, dia 9, iniciam as negociações da nova fase do Desenrola, programa de renegociação de dívidas lançado com apoio do Governo Federal. Nesta etapa, o foco são pessoas com renda de até dois salários mínimos e/ou cadastrados no CadÚnico. Descontos podem chegar a 96%, mas é necessário cadastro para ter acesso. O episódio desta semana do Dei Valor mostra como realizar o cadastro e como ter acesso aos descontos.