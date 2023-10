MEC adere ao Concurso Nacional Unificado; veja a lista completa

O Ministério da Educação (MEC) é um dos 20 órgãos e entidades que aderiram ao Concurso Público Nacional Unificado, que ofertar á 6.590 vagas para o serviço público federal.

No caso do MEC, haverá 70 vagas para o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS). Veja mais abaixo as outras instituições participantes.

Além do Concurso Unificado, será realiza do concurso público para preencher 220 vagas de nível superior para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais. O certame terá provas neste domingo, 8 de outubro, e serão aplicadas pelo Cebraspe.