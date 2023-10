Juazeiro do Norte segue sem voo da Gol após três meses do anúncio

Empresa anunciou em junho que voo ligando Brasília a Fortaleza e Juazeiro do Norte teria as vendas iniciadas no fim de julho

A Gol Linhas Aéreas anunciou em junho que voo ligando as cidades teria as vendas iniciadas no fim de julho . No entanto, três meses após o anúncio, as vendas ainda não iniciaram.

Motivo de expectativa dos moradores de Juazeiro do Norte , o voo interligando Brasília a Fortaleza e Juazeiro do Norte segue sem expectativa de início.

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) também não se pronunciou ao ser questionada sobre essa questão de Juazeiro ou sobre seus planos para aviação regional.

Na reportagem, morador de Juazeiro do Norte afirma que as melhorias no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes animaram, novos voos da Azul e Voepass afetaram positivamente, mas a ligação da cidade com Guarulhos, Brasília e Recife é mais facilitada do que com a própria capital do Estado.

Voo anunciado pela Gol para Bogotá também segue atrasado

Anunciado no mesmo evento, no Palácio da Abolição (com presença de comitiva da Gol e do governador do Ceará, Elmano de Freitas), em 26 de junho, o voo direto ligando Fortaleza a Bogotá (Colômbia) passa pelo mesmo problema.

Na última semana, O POVO questionou a empresa sobre uma previsão para o início das vendas e operação do voo, mas não obteve retorno com prazo.