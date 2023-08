Azul amplia malha aérea no Ceará; veja novos voos

A companhia aérea Azul anunciou a ampliação em sua malha aérea para a temporada de verão. O Ceará vai receber 158 voos da companhia entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, um aumento de 70% em relação a alta temporada do ano passado.

As cidades contempladas com as ampliações de voos no Estado são Fortaleza e Jericoacoara. Veja as cidades que terão incremento de voos para o Estado no período.



Belo Horizonte (MG)

Campinas (SP)

Uberlândia (MG)

São José do Rio Preto (SJP)

Ribeirão Preto (SP)

São Paulo - Congonhas (SP)

Belém (PA)

A Azul é a terceira companhia com mais voos operados no Ceará em 2023. De janeiro a julho foram 3.003 decolagens, o que dá um total de 22,54% de voos partindo do Estado. Se contar com a Azul Conecta, a companhia ultrapassa a Gol e vai para a segunda colocação. A modalidade regional teve 684 decolagens.