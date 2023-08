Bolsa Família: Ceará teve 44 mil cortes no benefício em 2023

Bloqueios aconteceram devido a irregularidades no cadastro de pessoas que moram sozinhas, durante o período eleitoral de 2022 Crédito: Divulgação

O Ceará teve 44.441 beneficiários cortados do Bolsa Família de janeiro a julho de 2023. Os bloqueios iniciaram em abril para pessoas que, dizendo que moravam sozinhas, passaram a receber o benefício durante o período eleitoral, no segundo semestre do ano passado. Ainda sob o nome de Auxílio Brasil, o Estado começou o ano com 1,52 milhão de beneficiários ativos no programa, e com os cortes realizados pela pasta, o número de famílias que recebeu o benefício em julho foi de 1,47 milhão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o objetivo dos bloqueios pelo Governo Federal é evitar fraudes no programa e destinar os recursos às famílias que realmente precisam dele. Desde o lançamento do novo programa, a pasta realizou um exame com maior cautela nos beneficiários do Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil) que foram incluídos às vésperas da eleição de 2022. No Brasil, o número de cortes foi de 934 mil beneficiários. Entenda o imbróglio O número de beneficiários unipessoais, ou seja, que moram sozinhos, teve um salto de 2,2 milhões para 5,9 milhões durante o período eleitoral sob o governo Bolsonaro. Assim, muitas famílias de quatro pessoas estavam recebendo o mesmo valor do que alguém que morava sozinho. Isso possibilitou que pessoas que já eram atendidas fizessem um novo cadastro, como se vivessem sozinhas, para ganhar outro benefício, segundo auditorias feitas pelo Governo.

Em junho, o governo Lula estabeleceu regras mais rígidas para os cadastros unipessoais, sendo que parte delas passou a valer em julho. Teve o benefício cancelado de forma equivocada? Veja como proceder O MDS informou que o benefício pode ser cancelado em três casos. Por inconsistências cadastrais, falta de atualização de dados e pelo fim da regra de emancipação do Auxílio Brasil. Se o usuário tiver o benefício cancelado e ainda estiver apto para permanecer no programa, a pessoa deve procurar o centro de atendimento do Bolsa Família e do CadÚnico (Cadastro Único) onde se cadastrou para regularizar a situação.

Veja o calendário do Bolsa Família em agosto de 2023 NIS com final 1 - 18/8

18/8 NIS com final 2 - 21/8

21/8 NIS com final 3 - 22/8

22/8 NIS com final 4 - 23/8

23/8 NIS com final 5 - 24/8

24/8 NIS com final 6 - 25/8

25/8 NIS com final 7 - 28/8

28/8 NIS com final 8 - 29/8

29/8 NIS com final 9 - 30/8

30/8 NIS com final 0 - 31/8 Como saber se eu fui aprovado no Bolsa Família? O pagamento do Bolsa Família ocorre por meio da Caixa Econômica Federal, mas segue a lista gerenciada pelo Ministério da Cidadania. A pasta irá realizar mensalmente revisões no banco de dados de beneficiários para inclusão de novas famílias na lista de pagamento e para identificar possíveis irregularidades. Alterações para cadastro dos beneficiários Algumas alterações foram realizadas pelo Governo Federal no programa Bolsa Família. Entre as mudanças, está o cancelamento do benefício caso a renda mensal per capita ultrapasse determinado valor. Anteriormente, a renda do beneficiário poderia ser superior à linha de pobreza em até duas vezes e meia por 12 ou 24 meses, a depender da situação. Com as novas regras, foi estipulado o prazo único de 24 meses e a renda per capita mensal não deve ser maior que meio salário mínimo.

Outras mudanças também foram implantadas. Veja abaixo as principais diferenças. Só será elegível quem tiver uma renda familiar per capita mensal igual ou inferior à linha de pobreza;

O adicional Primeira Infância será encerrado no mês em que o beneficiário completar 7 anos;

A Declaração Especial de Pagamento, emitida pelo Coordenador Municipal do programa, tem caráter transitório com validade de 30 dias, devendo ser apresentado o original para saque da parcela dos benefícios;

As parcelas mensais poderão ser disponibilizadas às famílias via conta poupança digital;

Os recursos que não forem sacados no prazo de 120 dias (no caso das populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas é 180 dias) serão restituídos ao governo. Como ter acesso ao benefício Para ter acesso ao programa, ainda será necessário estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, estando elegível para os benefícios sociais do sistema. O cidadão pode conferir se está entra as pessoas aptas ao recebimento do benefício social através do app do Auxílio Brasil ou mesmo do Caixa Tem. Através destes dispositivos, o cidadão pode entender não apenas se vai receber o saldo do Bolsa Família em janeiro, mas também o valor que será depositado em sua conta.