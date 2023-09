Depois de alta, combustíveis mantêm estabilidade nessa semana no Ceará

Valores mais baixos da gasolina registrados pela pesquisa ANP no Estado foi na Caucaia e no Crato, e os mais altos em Itapipoca e Quixadá

A gasolina comum foi outro que registrou leve oscilação para baixo, atingindo o valor médio de R$ 6,30, ante os R$ 6,32 vistos na semana anterior. O preço mínimo encontrado pela pesquisa no Estado foi de R$ 5,93, em postos na Caucaia e no Crato. Já o máximo foi visto em Itapipoca e Quixadá, a R$ 6,65.

O preço médio do óleo diesel, que disparou 9,6% na última semana, teve uma queda de R$ 0,05 centavos no último recorte. O litro do combustível passou de R$ 6,37 para R$ 6,32. Já o diesel S10 subiu 2 centavos, passando de R$ 6,07 para R$ 6,09.

Os combustíveis tiveram pequenas oscilações no Ceará depois de terem registrado alta na semana passada . Os dados são da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 27 de agosto e 2 de setembro.

Na capital, Fortaleza, o valor médio ficou em R$ 6,31, com mínima de R$ 6,24 e máxima de R$ 6,39.

Com os valores divulgados, a gasolina no Ceará é a segunda mais cara do Nordeste e a quinta do Brasil, ficando atrás de Rio Grande do Norte, Rondônia, Amazonas e Acre, este último com o valor médio de R$ 6,76, o maior do Brasil. A gasolina mais barata está no Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde o litro está custando, em média, R$ 5,63.

A gasolina aditivada manteve o mesmo patamar relação à semana anterior no Estado, com o preço médio de R$ 6,43, sendo a quarta mais cara do Brasil. O mínimo encontrado foi de R$ 5,97 e o máximo R$ 7,09.

Preço do etanol

Em relação ao valor do litro do Etanol, o valor médio no Ceará caiu para R$ 4,75, quatro centavos a menos do que na semana anterior. O preço mínimo encontrado foi de R$ 4,30 e o máximo de R$ 5,29.

Preço do gás de cozinha

Já o gás de cozinha de 13 kg, pesquisado em 106 estabelecimentos no Ceará, teve pequena oscilação de R$ 98,65 para R$ 98,75 no valor médio. O valor mínimo registrado foi de R$ 79,99 e o máximo de R$ 117,00.

Veja como são formados os preços dos combustíveis no Dei Valor