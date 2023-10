Dessal: preocupação das empresas são os cabos e não o nosso dinheiro, diz pesquisador

Obras de escavação para a instalação dos cabos submarinos de fibra óptica na Praia do Futuro Crédito: Fábio Lima

O coordenador e líder do Grupo de Pesquisa do Laboratório de Gestão Integrada da Zona Costeira (LAGIZC), Fábio Perdigão, afirmou, em entrevista à rádio O POVO CBN, que mudar o lugar da usina de dessalinização vai encarecer o preço da água do Ceará. Isso porque colocar o projeto em um lugar mais distante implicaria na instalação de tubulações com vários quilômetros para trazer a água, fora outras condições que tornam a Praia do Futuro mais favorável, explica o especialista. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Por que as empresas internacionais não colocaram (os cabos) na Sabiaguaba ou no Pecém, onde a urbanização é mais fraca? Porque aumentaria o custo para eles da mesma forma que aumenta para nós. [..] Vai aumentar o custo da água e quem vai pagar? Somos nós. Eles estão preocupados com os cabos deles e não com o meu dinheiro e nem o seu", disse Fábio Perdigão.

Entenda a discussão sobre a usina de dessalinização O imbróglio entre empresas de telecom e o consórcio responsável pelo projeto de dessalinização de água do mar se arrasta, pelo menos, desde o ano passado. Isso porque a Praia do Futuro é ponto de chegada de 17 desses cabos submarinos, fazendo da capital cearense o principal hub de conexão digital do Brasil e um dos três maiores do mundo. A SPE Águas de Fortaleza e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) são parceiras na construção da usina.

É uma Parceria Público-Privada (PPP) de R$ 500 milhões de investimentos por meio da Águas de Fortaleza, e ainda há R$ 3 bilhões em contraprestações, com vigência de 30 anos, pagas a partir de quando a planta entrar em operação. Na primeira versão do projeto, foi constatada, após análise da carta náutica da região, uma sobreposição de cabos com pontos de captação e dispersão de água marítima. A segunda deslocou esses dois pontos em cerca de 40 metros, mas foi contestada pela Anatel. A versão atual do projeto prevê um afastamento maior, de 500 metros, já no limite entre a Praia do Futuro e o bairro Vicente Pinzon.