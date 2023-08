Fortaleza será 1ª capital no mundo com 5G pleno, diz presidente da Brisanet

O presidente da Brisanet, José Roberto Nogueira, disse nesta quinta-feira, 3, em Fortaleza que a empresa vai prover sinal pleno de 5G para toda a área de Fortaleza, até o fim deste ano.

A declaração foi dada durante o evento Telecom Summit 2023, promovido desde o dia anterior pelo Sindicato das Indústrias e Empresas de Instalação e Manutenção de Redes, Equipamentos e Sistema de Telecomunicações do Ceará (Sindimest-CE).

“No fim do ano, a Brisanet estará com presença total na Grande Fortaleza. Provavelmente, a capital cearense vai ser a primeira do mundo a ter um sinal que funciona em qualquer lugar. Em nenhum lugar do mundo está se construindo 5G plena como estamos fazendo. Não há uma capital do mundo em que alguém possa trafegar de uma extremidade a outra sem cair o serviço e alternar a rede para o 4G, por exemplo”, afirmou.

Em entrevista coletiva, ele também comentou a afirmação feita pelo secretário das Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão, de que o governo federal pretende acelerar o cronograma de ativação do sinal 5G em todos os municípios brasileiros de 2029 para 2026.

“Nosso compromisso em fazer isso (universalização do acesso ao sinal 5G) em cidades abaixo de 30 mil habitantes até 2029, nós já estamos fazendo desde agora. Nós estamos construindo essa estrutura em várias cidades do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e seguimos expandindo já em 2023 e em 2024”, enfatizou.