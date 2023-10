Nova localização da usina de dessalinização vai ser analisada, diz Anatel

CABOS submarinos estão concentrados na Praia do Futuro Crédito: Fábio Lima

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai elaborar um posicionamento técnico sobre a nova proposta das obras para a usina de dessalinização na Praia do Futuro, em Fortaleza, no Ceará. Foi o que afirmou o membro do Conselho Diretor da agência, Vicente Bandeira de Aquino Neto, em entrevista à rádio O POVO CBN. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele ainda disse que a análise não deve demorar mais do que um mês para ser divulgada e os setores de telecom terão que seguir o que a Anatel decidir. Contudo, não as impede de ir ao judiciário para questionar a decisão.

"O Governo atendeu uma primeira discussão: saiu de 40 metros para 500 metros, mas as operadoras compreendem que não consegue atender. Tanto é que a Anatel está analisando esse novo ajuste ao projeto, mas não houve uma definição." O imbróglio entre empresas de telecom e o consórcio responsável pelo projeto de dessalinização de água do mar se arrasta, pelo menos, desde o ano passado. Isso porque a Praia do Futuro é ponto de chegada de 17 desses cabos submarinos, fazendo da capital cearense o principal hub de conexão digital do Brasil e um dos três maiores do mundo. A SPE Águas de Fortaleza e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) são parceiras na construção da usina. É uma Parceria Público-Privada (PPP) de R$ 500 milhões de investimentos por meio da Águas de Fortaleza, e ainda há R$ 3 bilhões em contraprestações, com vigência de 30 anos, pagas a partir de quando a planta entrar em operação. Na primeira versão do projeto, foi constatada, após análise da carta náutica da região, uma sobreposição de cabos com pontos de captação e dispersão de água marítima. A segunda deslocou esses dois pontos em cerca de 40 metros, mas foi contestada pela Anatel.

Segundo o membro do Conselho Diretor, Vicente Bandeira, é papel da Anatel preservar os cabos submarinos, que abastecem a internet do Brasil. "Ali é considerada uma infraestrutura crítica nacional e, nesse ponto de tecnologia da informação, a Anatel tem sim o papel de cuidar, de zelar por essa modelagem. Para que aquilo fique extremamente preservado." Em relação aos riscos, ele informa que existe uma dificuldade muito grande no transporte dessas ferramentas. "Um cabo desse, no caso de rompimento, de danificação mínima que possa existir, só existe, no mundo, três navios para consertá-los. O mais próximo da gente é na Bahamas e demora, em média, 40 a 50 dias para ir consertar um cabo."