Ceará terá quatro novos voos semanais para Mossoró e Natal

Quatro novos voos do Ceará para Mossoró e Natal foram anunciados pelo Governo do Rio Grande do Norte.

A comercialização das passagens será de responsabilidade da Latam, ante o acordo de codeshare Compartilhamento de toda a operação de um voo entre empresas entre as duas companhias.

O anúncio ocorreu durante a cerimônia da outorga de administração, operação e exploração do Aeroporto Dix-sept Rosado para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), na sexta-feira, 29.

Participaram do ato o ministro de Portos e Aeroportos do Governo Federal, Silvio Filho, o assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Mozart Sales, do secretário Nacional de Aviação Civil, Juliano Norman, e a governadora Fátima Bezerra.

Sobre a informação, a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, frisa que essa ação reforça a política de regionalização do turismo.

"Contar com a parceria do Governo do Rio Grande do Norte para alcançar esse objetivo é muito importante”, destacou.