Senadores aprovam Desenrola e limite para juros do rotativo; entenda

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o projeto que cria o Desenrola e limita os juros do rotativo do cartão de crédito

Está aprovada a criação do programa Desenrola pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. A proposta agora segue para votação no plenário .

O Desenrola foi criado via Medida Provisória (MP) e já passou por sua primeira fase , beneficiando brasileiros inadimplentes a bancos que possuem renda superior a dois salários mínimos com limite a R$ 20 mil.

O governo Lula trabalha para apressar a tramitação da proposta no Senado, já que a validade da Medida Provisória (MP) que criou o Desenrola vence no próximo dia 3 de outubro.

Além da criação do Desenrola, na manhã desta quinta-feira, 28, os senadores aprovaram junto a iniciativa que limita os juros rotativos do cartão de crédito.

Nesta segunda fase, que é quando o grosso do programa deve ocorrer, será implementado uma plataforma em que pessoas inadimplentes com renda até dois salários mínimos e/ou inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e com dívidas de até R$ 5 mil serão beneficiados.

Será possível renegociar os débitos bancários e não bancários com organizações que tenham se credenciado ao Desenrola.

As negociações terão garantia do Tesouro Nacional. E as condições de juros e prazo serão diferenciadas, de 1,99% ao mês, além de possibilidade de parcelamento em até 60 meses, com carência inicial para o pagamento entre 30 dias e 59 dias.