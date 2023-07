Desenrola: negociações do programa no Ceará superam média nacional, diz Serasa

Mais de 45 mil moradores do Ceará já renegociaram suas dívidas na primeira semana com a mediação da Serasa, com descontos que atingiram R$ 107 milhões

A Serasa divulgou, nesta terça-feira, 25, que mais de 45 mil moradores do Ceará já renegociaram suas dívidas com os bancos na primeira semana de implementação do programa Desenrola, do Governo Federal, através do aplicativo Serasa Limpa Nome. Os descontos atingiram R$ 107 milhões.

Na comparação com a terceira semana do mês imediatamente anterior, de 19 a 25 de junho, houve um aumento de 76,61% no número de acordos e de 114,22% no tamanho do desconto aplicado.

O aumento no Estado supera com sobras os números apresentados no Brasil, onde no total, 231,9 mil negociações com bancos foram intermediadas, um crescimento de 62% na comparação com a terceira semana cheia de junho.

Já em volume de descontos concedidos nessas negociações com bancos, o Brasil registrou R$ 974 milhões na primeira semana do Desenrola, 97% a mais do que a cifra semanal apurada um mês antes.

A alta no Ceará se explica porque a inadimplência no Estado (45,50%) também é superior a do País (42,78%). O total de cearenses endividados é de 3.175.459, cujas dívidas somam mais de R$ 12.3 bilhões, de acordo com dados do Serasa.

Desnegativados também cresceu



A empresa informou ainda que 1,54 milhão de dívidas de até R$ 100 com bancos foram desnegativadas de seu cadastro na última semana em todo o território nacional.

As duas primeiras etapas do Desenrola preveem a desnegativação de dívidas de até R$ 100 e a renegociação de dívidas bancárias, sem limite de valor, por pessoas com renda de até R$ 20 mil. A estimativa do governo é beneficiar mais de 30 milhões de pessoas com dívidas bancárias.

Nesta terça-feira, 25, durante apresentação à imprensa, o diretor da Serasa, Matheus Moura, disse que o forte movimento de negociações entre pessoas e empresas reforça a tendência de redução da inadimplência após os sinais positivos de junho.

No mês passado, o número de inadimplentes recuou para 71,45 milhões de brasileiros, depois de bater no pico de 71,9 milhões em maio. "A vontade é dos dois lados", comentou Moura.

As principais dívidas em atraso são com bancos e cartões de crédito (31%), contas de luz e de água (22,1%), financeiras (15,2%) e varejo (11,4%), conforme os números apresentados na conferência.

Negociações com bancos podem ser feitas em app da Serasa

Parte das negociações de dívidas do programa Desenrola podem ser feitas através do aplicativo da Serasa. A instituição foi escolhida como parceira de alguns bancos, como Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, C6 Bank, Nubank e Santander, para ser um dos canais de negociações das dívidas que fazem parte da Faixa 2 do programa.

Nesta primeira fase estão liberadas negociações de dívidas de bancos, como cartões de crédito e cheque especial, inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022, para pessoas físicas com renda mensal de até R$ 20 mil.

Como negociar no aplicativo?



Para renegociar no aplicativo do Serasa, o consumidor precisa fazer um cadastro, colocando nome, CPF, data de nascimento e e-mail para validação.

“Em até três minutos, e de maneira gratuita, é possível negociar diretamente pelo aplicativo da Serasa, usufruindo de toda a segurança que nosso ecossistema oferece”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome.

O aplicativo da Serasa está disponível no Google Play e na App Store.

Governo vai zerar inadimplência? Entenda como funciona o Desenrola

