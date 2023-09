Cartão de crédito: como vai funcionar os juros do rotativo?

Em julho, os juros do rotativo estavam em 446% ao ano Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo. Nele, estava incluso um limite para os juros do rotativo do cartão de crédito. O objetivo dessa medida é evitar que os consumidores paguem taxas abusivas às instituições financeiras. Isso porque, em julho, os juros do rotativo estavam em 446% ao ano. Entenda mais abaixo o que são esses juros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com a aprovação, o limite fica em 100% do valor original da dívida. Na prática, isso significa que os bancos podem cobrar o dobro do que o consumidor pagou de início.

Dessa forma, as instituições financeiras têm que apresentar outra linha de empréstimo com melhores condições para incentivar quitar a dívida e evitar o super endividamento. O parcelamento do valor é uma das opções geralmente disponibilizadas. Por causa da aprovação, o teto do juros permitido nessa cobrança fica em 100%. Juros do rotativo: posso fazer portabilidade para outro banco? Além disso, o texto também apresenta regras para a portabilidade. Ou seja, a transferência da dívida de uma instituição financeira para outra que tenha oferta melhor para pagamento.

Atualmente, a portabilidade é possível apenas em outras modalidades de crédito, não no rotativo do cartão. O objetivo, conforme o relator, é estimular a competição e a redução da taxa de juros. A regulamentação dessa portabilidade caberá ao CMN dentro de 90 dias da futura lei. Juros do rotativo: Febraban critica decisão A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) criticou o estabelecimento de um possível teto para o crédito rotativo, e afirmou que um limite poderia reduzir a oferta de crédito no País. A entidade afirmou que espera encontrar uma solução de mercado para o tema nos próximos 90 dias.