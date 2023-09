Concursos: O POVO lança conteúdos para ajudar a passar nas provas; veja

Aprovada em oito certames, influencer Camila Montenegro ensina os macetes para conquistar uma boa colocação nas provas e traz as novidades do mundo dos concurseiros

Atenção, concurseiros! A partir desta semana, O POVO traz conteúdos para você que quer buscar uma colocação e estabilidade no mercado de trabalho por meio de concursos públicos. Os vídeos serão divulgados todas as segundas-feiras no Instagram e Youtube.

Camila era formada em Engenharia Química quando decidiu se dedicar aos estudos e buscar uma nova oportunidade. Ela conta que, estudando sozinha, foi criando métodos que a ajudavam a não só memorizar, como revisar e ter êxito nas provas.

Atualmente, possui 37 mil seguidores em seu Instagram e oferta planilhas e guias de estudo básicos e específicos para cada certame lançado em uma plataforma de e-commerce.

Camila foi aprovada em oito concursos em nível médio e superior em boas posições e quando cursava o segundo semestre de Direito, usando o mesmo método de estudos, também passou na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Nos conteúdos semanais ela vai trazer dicas efetivas de melhoria no método de estudo e novidades de editais publicados.

"Acredito na aprovação em concurso público por mérito. As oportunidades de trabalho neste viés é mais justa e com as técnicas corretas, disciplina e objetivos bem traçados, é possivel ter uma colocação dentro da sua formação com salários e benefícios que proporcionem qualidade de vida para o aprovado e sua família."

