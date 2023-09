Prefeitura de Quixeramobim abre concurso com 79 vagas; veja como fazer

A Prefeitura de Quixeramobim, município do Sertão Central do Ceará, está com 79 vagas abertas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Destas, 34 são imediatas e o restante é para formação de cadastro reserva.

Para se candidatar, é necessário possuir ensino médio completo e disponibilidade de 40 horas semanais. Além disso, há ocupação específica para pessoas com deficiência. Aos efetivados será ofertado um salário de R$ 2.640.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de outubro de 2023, exclusivamente via internet, no site do Instituto Consulpam, mediante o pagamento da taxa de R$ 90.