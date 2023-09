Atacado que substitui antigo Extra Montese inaugura nesta quinta-feira, 28

O processo de conversão para Assaí Atacadista faz parte do acordo, anunciado em outubro de 2022, para a aquisição de até 70 pontos comerciais do Extra Hiper

Os órfãos de antigo Extra Montese, que encerrou as atividades no começo de 2022, vão poder contar com o novo Assaí Atacadista , que inaugura suas operações nesta semana, na quinta-feira, 28 de setembro.

O processo de conversão para Assaí Atacadista faz parte do acordo, anunciado em outubro de 2022, para a aquisição de até 70 pontos comerciais do Extra Hiper, e faz parte da estratégia de expansão da marca de atacarejo.

Conforme O POVO publicou, em julho de 2023, a nova unidade, a rede de atacarejo Assaí chegou a abrir 326 vagas de emprego para a nova loja.

Os salários não foram informados, mas a empresa alegou que vai oferecer remuneração compatível com o mercado e um plano de carreira com investimentos em capacitação e no desenvolvimento profissional dos colaboradores.

Além disso, comunicaram que todos os colaboradores do Extra Hiper que manifestassem interesse em trabalhar no Assaí seriam priorizados nos processos seletivos das novas lojas. Atualmente, as vagas no site de contratação estão fechadas para a unidade.

Além do Extra do Montese mais outras da marca viraram Assaí Atacadista no Ceará, todas localizadas em Fortaleza.