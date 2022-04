Saiba as lojas Extra Hiper que vão virar Assaí no Ceará

Três lojas da bandeira Extra Hiper vão virar Assaí Atacadista no Ceará, que terá direito de exploração da marca após a conclusão das negociações pendentes.

A empresa anuncia que executará a reforma das unidades para formato atacarejo, que serão reinauguradas entre este ano e o próximo (2023). No Ceará, as lojas são todas localizadas na capital Fortaleza.

Serão reformados o Extra Parangaba, na av. Senador Távora, 44; Extra Montese, na av. Dos Expedicionários, 4444; e o Extra da Mister Hull, na av. Mister Hull, 4300. Todos são no formato Extra Hiper. A bandeira Extra continua a funcionar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No País, serão até 70 lojas Extra Hiper descontinuadas e o processo de conversão se dará em dois blocos: o primeiro (com até 40 unidades) em 2022 e as demais em 2023.

Sobre o assunto GPA reporta lucro líquido aos controladores de R$ 777 milhões no 4º trimestre

Pague Menos projeta abertura de 120 lojas e 2.400 novos empregos em 2022

Atacarejo cresce e já domina 40% da venda de alimentos

A divisão acontecerá nos próximos meses. Com isso, o Assaí continua sua meta de alcançar 300 lojas em 2023. Atualmente, a empresa conta com 216 unidades e já realizou a inauguração de quatro novas unidades orgânicas (quando o projeto é construído totalmente do zero) neste primeiro trimestre.

Sobre empregos, a bandeira Assaí frisa que demanda 50% mais postos do que uma unidade do Extra Hiper. "Além disso, milhares de trabalhos também serão gerados com as contratações em construção civil para o processo de reforma das 70 lojas – em cada uma são necessários, em média, 350 profissionais. Cada loja gera, entre diretos e indiretos, cerca de 500 novas vagas de trabalho.

"Todos os(as) colaboradores(as) do Extra Hiper que manifestarem interesse em trabalhar no Assaí serão priorizados(as) nos processos seletivos das novas lojas." A seleção ainda não foi iniciada e será comunicada, cidade a cidade, tão logo isso ocorra.

Conversão Extra Hiper pelo Assaí

O processo de conversão faz parte do acordo, anunciado em outubro, para a aquisição de até 70 pontos comerciais do Extra Hiper, e faz parte da estratégia de expansão da marca de atacarejo.

Nos últimos cinco anos, outras 25 lojas do Extra Hiper já haviam sido convertidas em Assaí. "O histórico mostra que uma unidade convertida, além de apresentar maturação acelerada, proporciona faturamento três vezes superior ao obtido no formato hipermercado", detalha em comunicado.