Supermercado anuncia nova unidade em Fortaleza e projeta abrir 600 vagas de emprego

Menos de um ano após as inaugurações nos bairros Jóquei Clube e Antônio Bezerra, o Assaí Atacadista segue em expansão em Fortaleza para abrir as portas de mais duas unidades em Fortaleza. Além do empreendimento já anunciado no bairro Montese, a rede anuncia a abertura ainda este ano para mais uma loja: o Assaí Cais do Porto. Ao todo, devem ser abertas 600 vagas de emprego.

A loja Assaí Cais do Porto está em construção na avenida José Saboia. A nova unidade, construída do zero, ficará a 2,3 km do Mercado dos Peixes e a 3 km da Praia do Futuro, uma região turística da Capital.

Os processos seletivos para as novas lojas em Fortaleza ainda não estão abertos e serão comunicados tão logo forem iniciados, afirma a rede em nota. No total, serão cerca de 600 empregos para a região.

Com a chegada das lojas no Cais do Porto e Montese, o Assaí terá dez unidades em Fortaleza até o final do ano.

