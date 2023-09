Trabalho em Fortaleza: 1.867 vagas são oferecidas pelo Sine Municipal

O Sine Municipal oferece 1.867 vagas de trabalho em Fortaleza. Pessoas com Deficiência (PcD) e reabilitadas pelo INSS estão incluídas nas oportunidades de emprego. As quatro unidades do sistema na capital cearense — Aldeota, Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira — vão receber atendimentos presenciais para os interessados.



O catálogo de oportunidades inclui vagas para teleoperador (500), servente de obras (73), promotor de vendas (36), pedreiro (40), garçom (32), consultor de vendas (54), auxiliar de linha de produção (109), atendente de padaria (34), ajudante de carga e descarga de mercadoria (22) e administrador de edifícios (8).



Além das vagas de emprego, também é disponibilizada habilitação para o seguro-desemprego. Neste caso, atendimentos remotos são realizados pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) por meio do e-mail [email protected], pelo telefone (85) 3105-3712 e pelo WhatsApp (85) 9.8513-4385.