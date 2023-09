FGTS Digital: saiba quando começa, como funciona e para que serve

A tecnologia foi desenvolvida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados ( Serpro ) para o Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica e tem previsão para começar, de forma definitiva, a partir de janeiro de 2024. Os testes se encerram no dia 10 de novembro. Veja no fim da matéria o cronograma completo.

O Governo Federal já iniciou os testes para o lançamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Digital . Neste primeiro momento, a ideia é que os empregadores obrigados a recolher o FGTS utilizem o sistema para experimentar.

Atualmente, o procedimento padrão de recolhimento do FGTS realizado pelas empresas envolve: gerar uma folha de pagamento, enviar o documento ao sistema, aguardar a geração de um segundo documento, quitar, e, após tudo isso, acessar um outro sistema da Caixa para a transmissão e envio.

Com esse novo serviço, a folha de pagamento já será transmitida automaticamente para o eSocial, que irá compartilhar as informações, também de forma automática, ao FGTS Digital, bastando acessar o ambiente online para o pagamento.

Assim, há uma expectativa de que a tecnologia reduza o tempo gastos pelas empresas no recolhimento do FGTS de 34 para 25 horas mensais, já que as informações do eSocial serão responsáveis por alimentar a base de cálculo.

Como vai funcionar o FGTS Digital?



A fase de testes do FGTS Digital começa no sábado, dia 19. Nessa data, o eSocial deve sofrer uma parada entre as oito da manhã e o meio dia para a integração com o novo sistema.

No período da tarde, a tecnologia já vai estar disponível, mas apenas para as empresas do Grupo 1 do eSocial, aquelas que possuem um faturamento anual superior a R$ 78 milhões. As outras empresas devem utilizar o sistema a partir do dia 16 de setembro.