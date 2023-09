Ex-funcionários denunciam falta de pagamento da Saraiva após demissões

No acordo, mediado pelo Sindicato dos Comerciários Fortaleza, foi estabelecido que a Saraiva iria ressarcir os direitos trabalhistas dos demitidos em 10 parcelas até março de 2024. No entanto, os ex-funcionários relataram que só duas foram pagas, sendo a última em julho, e nenhuma explicação foi dada pela empresa para o atraso.

Ex-funcionários da Livraria Saraiva em Fortaleza denunciaram atrasos no recebimento de pagamento de acordo. A empresa havia negociado parcelar os valores de rescisão quando houve a decisão de encerramento das operações da loja física no Ceará e demissão de toda a equipe.

No documento, obtido com na íntegra pelo O POVO, inclui-se no cálculo das parcelas todos os valores devidos ao empregado, como o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT), Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), multa de 40% do FGTS e multa do artigo 477 O artigo 477 da CLT diz que na rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado ao empregado o direto de haver do empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa. da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No acordo coletivo é colocado ainda que o valor pago nas parcelas não pode ser menor do que o salário nominal mensal do colaborador.

A Livraria Saraiva passa por uma recuperação judicial desde 2018, quando declarou um dívida de R$ 675 milhões. No entanto, segundo relatos de uma ex-funcionária, a empresa nunca havia deixado de honrar os compromissos com os colaboradores do Ceará e, sequer, havia atrasado salários.

Tudo mudou quando, no começo de maio, a livraria encerrou a única operação que ainda funcionava no Ceará, no Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, e demitiu os 17 funcionários sem aviso prévio, deixando-os "completamente desamparados".

O bom histórico de pagamentos da empresa fez com que os funcionários aceitassem o acordo sem maiores problemas, de acordo com relatos de uma das demitidas, que não quis se identificar.