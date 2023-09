Fortaleza: Veja o que abre e o que fecha no Dia do Comerciário em 2023

O Dia do Comerciário, cuja data oficial é o dia 30 de setembro, terá lojas varejistas de ruas e de shoppings fechadas em Fortaleza nesta segunda-feira, 25, conforme acordo firmado entre empregadores e profissionais do setor.



De acordo com comunicado do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), o acordo, “essa data foi negociada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 (Parágrafo 6º, Cláusula 67ª). Portanto, o comércio varejista lojista e de material de construção estará fechado”. No caso dos shoppings, contudo, alguns serviços devem funcionar.

Estabelecimentos como bancos, escolas, bares, restaurantes e barracas de praia, entre outros, contudo, funcionarão normalmente.