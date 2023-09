Serpro abre edital para ações de TI voltadas para mulheres

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) recebe até o dia 26 inscrições de organizações da sociedade civil e não governamentais para o desenvolvimento de ações de tecnologia da informação (TI) para mulheres. Cada iniciativa selecionada pelo programa Agora 2M poderá receber até R$ 250 mil.

As ações poderão ter como beneficiárias mulheres negras, indígenas, quilombolas, ciganas e demais comunidades tradicionais, periféricas, privadas de liberdade e em outras situações de vulnerabilidade. Um dos critérios do edital é o de que as atividades tenham duração de um a oito meses. Além disso, é preciso que a organização proponente exista formalmente há pelo menos dois anos.