Energias limpas são foco do Ceará em viagem à Europa

Além do Reino Unido, o secretário passou pela Alemanha e pela Espanha, quando o interesse estava voltado para o Hidrogênio Verde , combustível do futuro a ser produzido em breve em solo cearense.

O secretário executivo da Indústria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico ( SDE ), Joaquim Rolim, está participando, junto a empresários, da missão técnica Eólica Offshore, no Reino Unido.

Entre os assuntos apresentados, as oportunidades na transição energética para agricultura com a utilização da técnica Agrivoltaica, a transformação do sistema energético com tecnologias de hidrogênio e o armazenamento de energia elétrica.

“No Instituto Fraunhofer fomos recebidos pelos diretores Oliver Hörnle, com quem tratamos do tema Agrivoltaic, que faz a interação da agricultura com a energia solar, buscando otimizar os investimentos. Também assistimos apresentação do diretor Christopher Hebling, que reforçou a oportunidade existente com o hidrogênio verde. Estamos convictos que é importante intensificarmos algo similar no Brasil, para podermos desenvolver novas tecnologias”, afirmou Joaquim Rolim.