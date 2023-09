Aeroporto de Fortaleza cai em movimentação no 2º semestre ante 2022

A Fraport, administradora do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, divulgou os números de agosto referente aos aeroportos que ela administra e, assim como em julho, o equipamento da capital cearense voltou a registrar números menores do que o ano passado no oitavo mês de 2023.

Durante todo o mês, a movimentação no aeroporto foi de 452.548 pessoas, 11,7% a menos do que o igual período de 2022, que havia sido de 512.256 passageiros. Em julho, a queda foi de 5,6%.

Esses dois meses vão em contramão ao registrado durante o primeiro semestre, onde todos os meses tiveram alta em passageiros comparado ao ano passado, até por isso, Fortaleza ainda tem um saldo de movimentação um pouco acima no acumulado do ano.