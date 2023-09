Preço médio da gasolina cai R$ 0,26 em uma semana, aponta ANP

A gasolina passou por uma semana de baixa no Ceará. De acordo com a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 17 e 23 de setembro, o preço médio da gasolina comum passou de R$ 6,23 para R$ 5,97, uma queda de 4,17%.

O valor mais baixo encontrado pela pesquisa no Ceará foi de R$ 5,64, em um posto em Fortaleza. No entanto, O POVO chegou a encontrar o combustível de até R$ 5,35, na Avenida Rogaciano Leite. Já o mais alto achado pela ANP foi foi visto em Itapipoca e Quixadá, a R$ 6,65.

Mesmo com a queda, a gasolina no Ceará ainda é a terceira mais cara do Nordeste (depois de atrás de Rio Grande do Norte e Bahia) e a décima do Brasil. Os três estados com gasolina mais cara estão no Norte: Rondônia, Amazonas e Acre, este último com o valor médio de R$ 6,75, o maior do Brasil. A gasolina mais barata está no Mato Grosso do Sul, onde o litro está custando, em média, R$ 5,59.